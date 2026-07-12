Dubai Vaadiyle Dolandırıcılık: 3 Tutuklama

FATİH'te kuyumculuk yapan Suriye uyruklu A.S.'yi, Dubai'de ticaret yapma vaadiyle yaklaşık 2 kilo 500 gram işlenmiş altınını alarak dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. İstanbul'da bodyguard olarak çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, altınları Dubai'deki elebaşına göndermek yerine bozdurup harcadıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te kuyumculuk yapan Suriye uyruklu A.S., dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. A.S.'nin ifadesinde, Dubai'de tanıştığı ve kuyumcu olduğunu söyleyen A.A.'nın kendisini arayarak 2 kilo 500 gram işlenmiş altın istediğini, karşılığında ise işlenmemiş has altın verileceğinin söylendiğini anlattığı öğrenildi. İddiaya göre A.S., altınları teslim ederken kardeşi de farklı bir adresten has altınları teslim alacaktı. Ancak A.S. altınları teslim etmesine rağmen kardeşine herhangi bir teslimat yapılmadı ve şüpheliler ortadan kayboldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin altınları aldıktan sonra çeşitli kuyumcularda bozdurdukları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla A.E.K., A.Ö. ve M.N. gözaltına alındı.

ALTINLARI BOZDURUP HARCADIKLARI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, İstanbul'da eğlence mekanlarında bodyguard olarak çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, altınları Dubai'de bulunduğu öne sürülen elebaşına göndermek yerine bozdurup harcadıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyette 'Motosiklet aldım', 'Dilencilere dağıttım', 'Kumar oynadım', 'Kadınlarla harcadım' gibi ifadeler kullanarak parayı harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.