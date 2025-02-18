Dubai\'ye Çinli Ziyaretçiler Artıyor

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DUBAİ, 18 Şubat (Xinhua) -- Dubai'ye 2024 yılında Çin'den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 31 artarak 824.000'e yükseldi.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı, emirliğin kolay ödeme hizmetleri, geliştirilmiş Çince tur rehberleri ve Çin Yeni Yılı sırasında düzenlenen ışık gösterileri ve kırmızı zarf hediyeleri gibi özel etkinlikler sunarak Çinli turistleri çekmeye odaklandığını belirtti.

Bu artış, Dubai'nin 18,72 milyon ziyaretçiyle rekor kıran bir turizm yılı geçirmesine katkı sağladı. Genel turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir artış kaydedildi.

Departman, Dubai'nin turizm rekorlarının, 60'tan fazla ülkedeki tanıtım kampanyalarının ve geniş bir turizm ürünü yelpazesi sunmak üzere 3.000'den fazla uluslararası kuruluşla yapılan ortaklıkların başarısını yansıttığını ifade etti.

Turizmdeki artışa Dubai'nin genişleyen turizm altyapısı da destek veriyor. Dubai'de 2024 yılı sonu itibarıyla aralarında çok sayıda yeni lüks tesisin de bulunduğu 832 otel bulunuyor ve bu da daha fazla konaklama seçeneği anlamına geliyor. Ortalama otel doluluk oranı geçen yıl yüzde 78,2'ye ulaştı.