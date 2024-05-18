Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Dublin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye birçok dernek, siyasi parti yetkilileri ve yüzlerce insan katıldı. Göstericiler, Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyarak Kildare Caddesi'ne yürüdü. Türk vatandaşı Burak Kuralkan ve Dublin College Üniversitesi öğrencisi Heather Eogan, gösteriye katılanlar arasında yer aldı ve Filistin halkının direnişini desteklediklerini belirtti.

18.05.2024 21:37
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince, Dublin'deki "Garden of Remembrance" parkında düzenlenen gösteriye birçok dernek, siyasi parti yetkilileri ve yüzlerce insan katıldı.

Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyan göstericiler daha sonra Kildare Caddesi'ne yürüdü.

Göstericiler, " Gazze'deki soykırımı bitirin", "Şimdi ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Türk vatandaşı Burak Kuralkan ve Dublin College Üniversitesi (UCD) öğrencisi Heather Eogan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"'Yalnız değilsiniz' demek için buradayız"

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yapmış olduğu katliamı, herkesin televizyonlardan izlediğini söyleyen Kuralkan, "Adaletin kaybolduğu, insanlığın yok olduğu bugünlerde Filistin halkı bize harika bir direnişi gösteriyor ve biz de bugün onların yanında olduğumuzu söylemek için aslında buradayız. En azından biz de 'sizlerin yanınızdayız', 'yalnız değilsiniz' demek için buradayız."diye konuştu.

Kuralkan, "İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım, bu adaletsizlik maalesef hepimizi derinden etkilemekte ve üzmekte. Filistin halkının da hepimize o kararlı duruşuyla, inancıyla aslında büyük bir insanlık ve iman dersi verdiğini görüyoruz." dedi.

Gösteriye katılmalarının önemli olduğunu belirten Eogan, UCD'nin İsrail'i boykot etmesi ve yaptırım uygulaması için kampa devam ettiklerini, protestoya destek amaçlı kamptan bir ekibin buraya geldiğini, insanların UCD'nin tepkisinin ne kadar utanç verici olduğunu ve tepki verme konusunda eylem eksikliğini bilmeleri için görünürlüklerini arttırmak istediklerini dile getirdi.

Eogan, "Şu anda Filistin'de olup bitenleri düşünmek bile korkunç. Refah'ta şiddetin tırmandığını düşünmek korkunç. Buna karşı önlem almak istemeyenlerin olduğunu düşünmek inanılmaz, bu yüzden benim ve öğrenci arkadaşlarım için harekete geçmek kolay. Neyi riske attığımızın bir önemi yok çünkü Filistin'deki insanların ne kaybettiğini hayal etmek bile mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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