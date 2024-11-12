Duda, Lukaşenko ile fotoğraf vermedi

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) toplu fotoğrafa Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yla aynı karede yer almak istemediği için katılmadığı iddia edildi.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.

Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.

Duda, geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da aynı nedenle grup fotoğrafına katılmamıştı.