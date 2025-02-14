Düden Balık Çarşısı: Taze ve Ekonomik Deniz Ürünleri - Son Dakika
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Düden Balık Çarşısı: Taze ve Ekonomik Deniz Ürünleri

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Düden Balık Çarşısı, her gün binlerce vatandaşa taze ve ekonomik deniz ürünleri sunuyor. Haftada 400 ila 600 misafir ağırlayan çarşıda, balık çeşitliliği ve uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

14.02.2025 12:22  Güncelleme: 13:38
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, vatandaşları taze ve ekonomik deniz ürünleriyle buluşturuyor. Günlük 400 ila 600 kişi arasında misafir ağırlayan Düden Balık Çarşısı, her gün 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki EKDAĞ A.Ş Düden Balık Çarşısı, uygun fiyatları, taze ve kaliteli ürünleriyle hizmetlerine devam ediyor. Antalya Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen mezatta, kalite kontrolüne tabi tutularak satın alınan deniz ürünleri, soğuklaması sabit kalacak şekilde Düden Park'a ulaştırılıyor. Güvenli bir ortamda muhafaza edilen taze balıklar, hem satışa hazır hale getiriliyor hem de müşterilerin damak zevkine uygun şekilde hazırlanıp servis ediliyor. Taze ve ekonomik ürünlerin bulunduğu Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisi, vatandaşların sosyalleşmesi için de önemli bir fırsat sunuyor.

Çok sayıda farklı ürünleri bulunuyor

Günlük 400 ila 600 kişi arasında misafir ağırlayan Düden Balık Çarşısı'nın misafir sayısı hafta sonları bine kadar çıkıyor. Çupradan lüfere, mırmırdan mezgite kadar birçok balık çeşidi bulunan Düden Balık Çarşısı'nda kalamar, karides, midye, sarımsaklı ekmek ve tatlı gibi çok sayıda farklı ürün de bulunuyor. Düden Balık Çarşısı'na gelen misafirlerin en çok tercih ettiği ürünse balık çorbası. Her mevsimin en uygun balıklarının satışa çıktığı Balık Çarşısı, balık çeşitliliği kadar uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Vatandaşlar balıkları tezgahtan alıp evine götürme imkanı bulurken, tezgahtan seçtikleri ürünü alıp pişirtilebiliyor. Düden Balık Çarşısı, her gün 12.00 ile 22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

"Vatandaşlarımıza mevsime uygun balıklar sunuyoruz"

EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Salon Şefi Aykut Bükçüoğlu, vatandaşların tesislerden en mutlu şekilde ayrılmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Her gün mezattan alınan taze balıklarla müşterilerimizi karşılıyoruz. Soğuk zinciri her zaman korumaya çalışıyoruz. Burada vatandaşlara hitap eden çok sayıda balık çeşidimiz var. Vatandaşlarımıza mevsime uygun balıklar sunuyoruz. Bu aralar özellikle mırmır ve mezgit çok revaçta. Burada balıklarımız her zaman en taze halinde. Vatandaşlarımıza en iyi kaliteyi en uygun şekilde sunduğumuz için çok mutluyuz. Onların geri dönüşleri ve tavsiyeleri bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: ANKA

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