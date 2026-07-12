Antalya Düden Şelalesi, Ziyaretçilerini Ağırlıyor

(ANTALYA) - Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından işletilen tesis, yeni sezonda da turistlere ve vatandaşlara doğayla iç içe keyifli bir deneyim sunuyor.

Antalya kent merkezinde yer alan ve yılın her döneminde yoğun ilgi gören Düden Şelalesi'nde, yaz aylarının başlamasıyla ziyaretçi hareketliliğinde önemli bir artış yaşıyor. Özellikle yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan şelale, serin atmosferi, doğal yapısı ve fotoğraf tutkunlarına sunduğu manzaralarıyla dikkati çekiyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DENEYİM

Kenti ziyaret eden turistlerin gezi rotalarında ilk sıralarda yer alan Düden Şelalesi'nde ziyaretçilere konforlu bir ortam sunabilmek için sezon öncesinde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. ANSET tarafından işletilen Düden Şelalesi, doğal dokusunu koruyan yaklaşımı ve ziyaretçi memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla hem Antalyalılara hem de kente gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.