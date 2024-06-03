DÜFAM, restore edilen eski köy okulunda çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DÜFAM, restore edilen eski köy okulunda çalışmalarına başladı

DÜFAM, restore edilen eski köy okulunda çalışmalarına başladı

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM), Akçakoca ilçesinde restore edilen eski köy okulunda eğitim ve katma değerli ürün geliştirme çalışmalarını yürütecek. DÜFAM, fındık üretiminin artırılması, zararlılara karşı mücadele ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi konularında araştırmalar yapacak. Merkezde çiftçilere eğitim verilecek ve laboratuvar ortamında çalışmalar gerçekleştirilecek.

03.06.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM), Akçakoca ilçesinde restore edilen eski köy okulunda eğitim ve katma değerli ürün geliştirme çalışmalarını yürütecek.

Uzun yıllar Arabacı Köyü İlkokulu olarak hizmet verdikten sonra yöresel ürün üretim merkezine dönüştürülen, 2022'de ise Düzce Üniversitesine (DÜ) tahsis edilen bina, 2 yıl süren restorasyonun ardından DÜFAM'ın çalışmalarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Vali Selçuk Aslan, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Düzce'nin stratejik ürünlerinin başında yer alan fındığı katma değeri yüksek mamul haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Üniversitenin bu konuda bayraktarlık görevi üstlendiğini dile getiren Aslan, "Üniversitemizin merkezi inşallah, 'hem üretici hem de tüccar adına fındığı nasıl daha katma değerli ürün haline getiririz' konusunda bölge ekonomisi açısından ufuk açıcı araştırmalar yapacak." dedi.

Aslan, 6 laboratuvarı bulunan merkezde çiftçilerin eğitimi için de 2 amfinin yer aldığını aktardı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de DÜFAM'da çiftçilere güncel bilgiler aktarılacağını ifade ederek, "Burada hem çiftçileri eğiteceğiz hem de ürünleri geliştireceğiz. Katma değerli ürünlerle bölge ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç ise Akçakoca'nın yıllık ortalama 35 bin ton üretim kapasitesiyle ilin fındık üretiminin yarısını karşıladığına dikkati çekerek, merkezde hem verimin artırılmasına yönelik çalışacaklarını hem de fındık zararlılarına karşı laboratuvar ortamında biyolojik mücadele araştırmaları yapacaklarını kaydetti.

Kulaç, tek ağaç fındık sisteminin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde merkezin açılışı yapıldı, daha sonra protokol üyeleri fındık fidanı dikti, DÜFAM'ı gezdi.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Düzce, Tarım, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜFAM, restore edilen eski köy okulunda çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 19:07:36. #1.12#
SON DAKİKA: DÜFAM, restore edilen eski köy okulunda çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement