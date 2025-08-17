Düğün Çıkışında Kavga: Kadınlar ve Çocuklar Da Karıştı

ARNAVUTKÖY'de düğün salonu çıkışında iki grup arasında kavga çıktı. Sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga kadınlar ve çocuklar da kavgaya karıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde yaşandı. İddiaya göre düğün sırasında tartışan iki grup, düğün bitiminde salon çıkışında tekrar karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.Kavgaya bir süre sonra kadınlar ve çocuklar da dahil oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirine vurduğu, kadınların ve çocukların da arbede içinde kaldığı anlar görülüyor. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak için çaba gösterdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.