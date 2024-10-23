Düğün dönüşü kaza: Ebrar Melike Bal hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düğün dönüşü kaza: Ebrar Melike Bal hayatını kaybetti

Düğün dönüşü kaza: Ebrar Melike Bal hayatını kaybetti

Amasya'da düğün dönüşünde kaza geçiren Ebrar Melike Bal yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu taburcu edildi.

23.10.2024 13:19
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AMASYA'da tarlaya uçan otomobilde hayatını kaybeden Ebrar Melike Bal'ın (27), ailesi ile erkek kardeşinin düğününe katıldığı, dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı. Bal'ın sürücü eşi ile 7 aylık oğlu taburcu olurken, geride düğünde çekilen fotoğraflar kaldı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Bal'ın (30) kontrolünü yitirdiği 16 AKM 670 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal ve 7 aylık oğlu Mirza Bal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİN CENAZESİNİ ALDI

Durumu ağır olan Ebrar Melike Bal, kurtarılamadı. İsmail Bal ile 7 aylık oğlu, sabah saatlerinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ebrar Melike Bal'ın cenazesi, eşi İsmail Bal ve yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Cenaze, ikindi vakti Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Boztopraklı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Diğer yandan ailenin Kahramanmaraş'a gittikleri, burada Ebrar Melike Bal'ın erkek kardeşinin düğününe katıldıkları, kazanın da dönüşte meydana geldiği ortaya çıktı. Geriye bu düğünde çekilen aile fotoğrafları kaldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Amasya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün dönüşü kaza: Ebrar Melike Bal hayatını kaybetti - Son Dakika

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