Düğün Hediyesi Hurda Araç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün Hediyesi Hurda Araç

Düğün Hediyesi Hurda Araç
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir çiftin düğününde damadın arkadaşları hurda otomobili mizahi yazılarla hediye etti.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ile öğretmen Zehra Aydın çiftine düğünlerinde, damadın arkadaşları tarafından üzerinde çeşitli mizahi yazıların olduğu hurda otomobil hediye edildi.

Gülşehir ilçesi Yeni Yaylacık Mahallesi'nde dünyaevine giren edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ile öğretmen Zehra Aydın'a, damadın arkadaşları sürpriz bir düğün hediyesi hazırladı. Çifte unutulmaz bir anı bırakmak isteyen arkadaşları, hurda bir otomobili mizah içeren yazıların olduğu pankartlarla süsleyerek düğün hediyesi yaptı. Düğün öncesinde hazırlık yapan Yasin Hezenci, Şeref Ödemiş, Samet Oğuz ve Erol Demirkol hurdaya ayrılmış bir otomobili satın alıp aracın farklı yerlerini 'evlilik' ve 'pişmanlık' temalı yazılarla süsledi. Pankartlarda; 'Ben çekiciyle zorla gidiyorum, damat kendi ayaklarıyla tuzağa yürüyor', 'En büyük hasarı nikahta aldı', 'Kaportadaki göçük düzelir, sendeki çöküş ömür boyu' gibi esprili yazılar yer aldı. At kafası ve ayı maskesi giyen damadın arkadaşları, otomobili düğün evine getirip davetlilerle röportaj yaptı. Daha sonra çekiciye yüklenen araç, Nevşehir kent merkezinde düğün konvoyuyla birlikte gezdirildi.

Kaynak: DHA

Nevşehir, Güncel, Hediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Hediyesi Hurda Araç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:44:23. #7.12#
SON DAKİKA: Düğün Hediyesi Hurda Araç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.