Düğün Konvoyunda Ateş Açan Başkan Yardımcısı Gözaltında

Aydın'da, düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağız Pullukçu'nun düğün konvoyunun beklediği esnada tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin haberlere konu olması üzerine inceleme başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu Pullukçu gözaltına alındı.
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