Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Sürücüye Ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düğün konvoyunda motosikletiyle lastik yakan sürücüye ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda bir sürücünün motosikletinin lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarından sürücünün kimliğini tespit eden ekipler A.E'yi yakaladı.

Ehliyeti iptal edilen sürücüye 8 bin 478 lira ceza da uygulandı.