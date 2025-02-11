Düğün Magandası Başakşehir'de Yakalandı

İstanbul'da, düğünün ardından silahla havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli Başakşehir'de gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya hesaplarından "Düğün sonrası magandalar havaya ateş açtı." şeklinde paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, düğün konvoyundaki araçların önünde silahla havaya ateş eden şüphelinin Ö.Ç. (19) olduğunu belirledi.
Şüpheli, 10 Şubat'ta Altınşehir Mahallesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve boş şarjörle yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Şüphelinin havaya defalarca ateş açması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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