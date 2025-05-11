Düğün Salonlarında Telif Sözleşmesi - Son Dakika
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Düğün Salonlarında Telif Sözleşmesi

MESAM, düğün salonlarıyla telif hakları için sözleşmeler imzalamaya başladı.

11.05.2025 18:48
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yetkilileri, düğün salonlarında çalınan müziklerin telif haklarıyla ilgili düzenleme kapsamında salon işletmecileriyle sözleşme imzalamaya başladı.

MESAM Başkanı Recep Ergül ile beraberindekiler, Avcılar'da müzik yayını yapıldığını tespit ettikleri Grand Life Garden Salonu'nu ziyaret etti.

Ziyaretle birlikte düğüne de misafir olan Ergül, nikah merasiminin ardından gelin ve damadı tebrik ederek genç çifte altın hediye etti. Düğün devam ederken, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çalınan müziklerin telif hakları için MESAM ile mekan işletmesi arasında lisans sözleşmesi imzalandı.

MESAM Başkanı Recep Ergül ile Grand Life Garden Salonu sahibi ve sanatçı Halis Aslan'ın imzaladığı sözleşme, bu sene imzalanan ilk sözleşme oldu.

"Bir düğün salonundan alınacak telif 6 bin 500 liradır"

MESAM Başkanı Recep Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün salonlarıyla ilgili operasyonları sahada zorluklarla karşılaşılmaması adına bizzat kendisinin yürüttüğünü belirterek, "Biz şu anda Avcılar'dayız. Bu düğün salonunda bir düğün olduğunu öğrenince geldik." dedi.

Düğün salonunda müzik çalındığını gördüklerini dile getiren Ergül, "Dolayısıyla buradan doğan bir telif hakkı var. Biz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) verdiği yetkiyle bugün buradan telif talep edeceğiz. Bir düğün salonundan yıllık alınacak telif 6 bin 500 liradır. Bir düğün için de 65 liraya tekabül ediyor. Yani bugün istedikleri müzikleri çalabilecekler, bedeli 65 lira. Bu para kimin parası? Bu para söz yazarı, besteci ve aranjörlerin parası. Dolayısıyla biz de buralardan topladığımız telifi onlara dağıtıyoruz." diye konuştu.

Düğün salonlarında ziyaretlerinde bugüne kadar nezaket ve saygı dışı bir tavırla karşılaşmadıklarını vurgulayan Ergül, şunları kaydetti:

"Zaten düğün salonunun sahibi de bir sanatçıymış. Biz onu öğrendik buraya gelmeden önce bir araştırma yaptık. Hatta bundan sonra gideceğimiz pek çok düğün salonunun sahibi de sanatçı. Sanatçı olduğu için de 'Evet haklısınız bizim aslında bu müzikten dolayı bir bedel ödememiz gerekir size.' dediler. Fakat o bedeli nasıl ödeyeceğimizi bilmiyorduk. Şimdi onları da bilgilendireceğiz. Gelin damada da takımızı takıyoruz. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı oluştu, 'Gelinler, damatlar ek bir yükle karşılaşacaklar.' denildi. Hiç öyle bir şey yok. Bu konunun muhatabı düğünü yapanlar değil düğün salonu sahipleri. Yani bu 65 lirayı da herhalde düğüne yansıtmazlar diye düşünüyoruz."

"MESAM sanatçılara sahip çıkıyor"

Grand Life Garden Salonu sahibi Halis Aslan, "MESAM'ın yaptığı bu girişimi canıgönülden kutluyorum. Gerçekten biz salonda her şeyin bedelini ödemişken bir tek müziğin bedelini ödemiyoruz. Hiçbir salon bunu ödemiyor. Bu konuda MESAM'ı kutluyorum ben, gerçekten çok büyük bir özveriyle sanatçılara sahip çıkıyor." görüşünü paylaştı.

Düğün salonlarında müzik dışında her şeyin bedelinin ödendiğini ifade eden Aslan, "Yeni bir eser geldiği zaman sahnede okuyoruz. Bunlarla insanları eğlendiriyoruz. Kimi zaman ağlatıyor, kimi zaman geliyor güldürüyoruz. Bunu da icra eden bir sanatçı vardır. Onun da cebine beş kuruş girmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Aynı zamanda Türk halk müziği yorumcusu ve bestekarı da olan Aslan, telif sözleşmelerinin sanatçılar katkıda bulunacak olmasından memnuniyet duyduklarını, MESAM yetkililerini düğün salonlarını ziyaret ederek sözleşme imzalama çabasından dolayı kutladığını söyledi.

Salonu, eşi Nurcan Aslan ile oğulları Okan ve Akın Aslan ile birlikte işlettiklerini ifade eden Aslan, "Geleceklerinden benim haberim yoktu. Gerçekten aniden gelişen bir şey, çok memnun oldum, çok gurur duydum. Burada olmaları benim için çok büyük bir varlık, büyük bir düşünce." şeklinde konuştu.

Eşi Nurcan Aslan da "Hakkı olana hakkı teslim edilmeli çünkü onlar olmasa biz burada ayakta duramayız. Müzik nasıl yapacağız, nasıl eğleneceğiz? Müzisyenlere sahip çıkmak lazım. Onların hakkını korumak lazım. Onlar üretecek ki tüketim olsun. Üretim olmadan tüketim olmuyor." ifadelerini kullandı.

Oğlu müzisyen Okan Aslan ise sanatçıların üretkenliklerinin devam etmesi için telif sözleşmelerinin önemli olduğunu buna ihtiyaç duyulduğunu, düğün salonu sahipleri olarak MESAM'ı bu konuda desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Salonlarında Telif Sözleşmesi - Son Dakika

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