Düğün Salonunda Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Düğün Salonunda Kaza: 4 Yaralı

Düğün Salonunda Kaza: 4 Yaralı
30.06.2026 13:04
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Düzce'de düğün salonu önünde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam etti.

DÜZCE'de, bir düğün salonu önünde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları sırasında salonda düğün eğlencesi devam etti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aydınpınar Caddesi Otluoğlu Mahallesi sapağındaki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 KNV 27 ve 34 GHN 192 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Nejla Çöl, Muratcan Demirkaynak, Fahri Çakmak ve Turan Demirkaynak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yakındaki düğün salonundaki eğlence de devam etti. Araçtan çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Düzce, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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