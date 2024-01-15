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Düğün Salonunda Silahlı İntihar: Halay Çektiği Anlar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Düğün Salonunda Silahlı İntihar: Halay Çektiği Anlar Ortaya Çıktı

Sultanbeyli'deki bir düğün salonunda, Ahmet Taşan önce evlenmek istediği Kader İrgören'i vurduktan sonra kendini vurarak intihar etti. Olaydan önce çekilen görüntülerde Taşan'ın halay çektiği ve olay sırasında davetlilerin panikle kaçtığı görülüyor.

Düğün Salonunda Silahlı İntihar: Halay Çektiği Anlar Ortaya Çıktı
15.01.2024 - 15:20,  Güncelleme: 15:22
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SULTANBEYLİ'deki düğün salonunda, silahla önce evlenmek istediği Kader İrgören'i ardından da kendini vuran Ahmet Taşan'ın olaydan önce halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı. 19 yaşında olduğu öğrenilen Kader İrgören'e silahla ateş eden Taşan, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ahmet Taşan'ın tedavisi sürerken İrgören, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

DÜĞÜNDEKİLER PANİKLE KAÇTI

Ahmet Taşan'ın katıldığı nişanda, Kader İrgören'i ve kendini vurmadan hemen önce halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Bir başka görüntüde ise gerçekleşen olay sırasında, davetlilerin halay çekerken bir kişinin koştuğu, ardından davetlilerin panikle kaçıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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Trabzon, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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