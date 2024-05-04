Düğün Salonunda Yangın Çıktı, Davetliler Sokakta Eğlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kına gecesi sırasında çatısında yangın çıkan düğün salonu dumanla kaplanınca davetliler eğlenceye sokakta devam etti.

Osmaneli Belediyesi Göksu Düğün Salonunda Rümeysa Polat ve Atakan Sağlam çiftinin kına eğlencesi devam ederken duman kokusu yayılmaya başladı.

Kısa sürede salona dolan duman nedeniyle genç çift, aileleri ve davetliler dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çatıda elektrik kontağından çıkan yangını söndürdü.

Eğlencenin yarım kalmasını istemeyen davetliler, soğuk havaya rağmen düğün salonunun önünde bir süre davul zurna eşliğinde oynadı.

Sokakta devam eden eğlenceye kısa süreliğine bir itfaiye eri de eşlik etti.