Düğün Videosu Teslim Edilmedi, Çifte 200 Bin Lira Tazminat

İZMİR'de düğün videolarının teknik aksaklık nedeniyle teslim edilemeyince dava açan çifti haklı bulan mahkeme, düğün salonunun gelin ve damada kişi başı 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İzmir'de Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023'te Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğün boyunca kameraman tarafından görüntü alındığını düşünen çift, organizasyonun ardından düğün kayıtlarını talep etti. Ancak kendilerine teknik bir aksaklık nedeniyle görüntülerin kaydedilemediği bildirildi. Aylar geçmesine rağmen görüntüler teslim edilmeyince çift, avukatları Ebru Bilgen aracılığıyla İzmir 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Derin çiftini haklı bularak düğün salonunun gelin ve damada kişi başı 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

'DIŞARIDAN ÇEKİM YAPILMASININ YASAK OLDUĞU BELİRTİLİYOR'

Derin çiftinin avukatı Ebru Bilgen, müvekkillerinin yaşadıkları hayal kırıklığının büyük olduğunu belirtip, "Müvekkillerimiz düğün organizasyonu kapsamında bir düğün salonuyla anlaşıyor. Salon, kamera çekim hizmetini kendilerinin verdiğini ve dışarıdan çekim yapılmasının yasak olduğunu belirtiyor. Bu husus sözleşmede de yer alıyor. Düğün sırasında gezen bir kamera mevcut. Ancak düğünden sonra kendilerine kayıt olmadığı söyleniyor ve büyük bir şok yaşıyorlar" dedi.

'ŞOKU HALA ATLATAMADILAR'

Mahkemenin manevi zararın oluştuğuna hükmettiğini ifade eden Bilgen, "Bu tarz olaylarda kişilerin manevi zararları gündeme gelir. Biz de manevi tazminat talebiyle tüketici mahkemesine başvurduk. Mahkeme de bizi haklı buldu ve 200 bin lira manevi tazminata karar verdi. Müvekkillerime güvenlik kamerası görüntülerine ses eklenerek, teslim edilebileceği söylendi. Çekim yapılıyor gibi görünmesine rağmen mahkemeye sunulabilecek herhangi bir görüntü de bulunmadı. Mahkemede itiraf edilmedi ancak muhtemelen kayıt tuşuna hiç basılmadı. Müvekkillerim hala yaşadıkları şoku atlatabilmiş değil. Yakınlarının düğünlerine gittiklerinde bile kameranın gerçekten kayıt yapıp yapmadığını kontrol ettiklerini söylüyorlar" diye konuştu.