Düğünde Açılan Ateşten 77 Yaşında Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düğünde Açılan Ateşten 77 Yaşında Kadın Hayatını Kaybetti

17.06.2026 15:08
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Kızıltepe'de düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 77 yaşındaki Hedla Çin toprağa verildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonundayken, düğünde tabancayla açılan ateşin göğsüne isabetiyle hayatını kaybeden Hedla Çin (77) toprağa verildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 15 Haziran'da Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin balkonundaki Hedla Çin'e isabet etti. Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Çin, gözyaşlarıyla Kızıltepe'de son yolculuğuna uğurlandı.

3 GÖZALTI

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 2'si ise mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Olası kastla bir kişinin ölümüne neden olma' ve 'Vahim nitelikte silah kullanma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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