Düğünde Havaya Ateş Açan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Havaya ateş açtığı belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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