Düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı - Son Dakika
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Düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun mermi isabet eden bir kişi yaralandı. Yaralı, Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

16.07.2024 00:47
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yapraklı köyünde düzenlenen düğün sırasında tabancayla havaya ateş edildi.

Sırtına yorgun mermi isabet etmesiyle yaralanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı - Son Dakika

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