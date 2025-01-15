Düğünde Maganda Kurşunuyla Çocuk Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde ateşlenen maganda kurşunuyla yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Turgutlu Mahallesi'nde 4 gün önceki bir düğünde maganda kurşununun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nden Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kemal Azgın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak'taki düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden Kemal Azgın ağır yaralanmış, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı.