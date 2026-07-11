Düğünde Tabancayla Ateş Açma Sonucu Ölümlü Kaza

NİĞDE'de düğünde tabancayla havaya açılması sonucu kurşunun ensesine isabet ettiği Nuh Öztürk (44), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Köyde gerçekleşen düğün sırasında İ.O. (43), iddiaya göre tabancayla havaya rest gele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Nuh Öztürk'ün ensesine isabet etti. Ağır yaralanan Öztürk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay nedeniyle düğün iptal edilirken, tabancayla havaya ateş açtığı öne sürülen İ.O. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.