Düğününe 17 gün kalan genç kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düğününe 17 gün kalan genç kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Düğününe 17 gün kalan genç kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan genç kız, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İdal Şahin'in cenazesi, evinin yakınlarındaki mahalle mezarlığında defnedildi.

22.08.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan genç kız, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Günyazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İdal Şahin (19), evinde fenalaştı.

Kentteki bir hastaneye kaldırılan Şahin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in nişanlı olduğu ve düğününe 17 gün kaldığı anlaşıldı.

İdal Şahin'in cenazesi, evinin yakınlarındaki mahalle mezarlığında defnedildi.

Baba Mehmet Şahin, AA muhabirine, kızının genç yaşta ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şahin, kızının nişanlısıyla evde oturduğu sırada bir anda rahatsızlandığını belirterek, "Hiçbir rahatsızlığı yoktu, aniden öldü. Hiçbir şey yapamadık." dedi.

Kızının düğününün daha önce de ertelendiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Deprem öncesinde nişan döneminde nenesi öldü. Deprem olunca düğünlerini bir yıl erteledik. Bu yıl ağustos ayında yapmayı düşünüyorduk. Bu kez de nişanlısının dayısının ölümü üzerine 3 Eylül'e erteledik. Bu tarih gelmeden önce kızım vefat etti. Hayattayken öpmeye kıyamadığım kızımın cansız bedenini öptüm, gözlerine bakmaya kıyamadığım kızımın cansız bedenini gördüm. Bir baba olarak çok üzgünüm, beni kimse anlayamaz. Kızım hayatımıza kelebek gibi geldi ve kelebek gibi de gitti."

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Antakya, hatay, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğününe 17 gün kalan genç kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Düğününe 17 gün kalan genç kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement