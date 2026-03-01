Dumanlı Tabiat Parkı Kış Güzellikleriyle Büyülüyor

SON yağışla kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluştu.

Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı kış aylarında kar yağışı sonrası eşsiz bir güzelliğe kavuştu. Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşil bürünerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıktı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı tabiat parkı dron kamerası ile görüntülendi. Etrafı çam ormanlarla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, yaz aylarında olduğu gibi kışın da doğal güzelliğini koruyor.