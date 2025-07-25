Dumansız Hava Sahası Denetimleri

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Dumansız Hava Sahası" eylem planı kapsamında kent genelinde denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen uygulamalar çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, hem iş yeri sahiplerine hem de vatandaşlara dumansız hava sahası uygulamaları, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ve pasif içiciliğin zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ekipler ayrıca, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları sigara bırakma polikliniğine yönlendirerek, bu hizmet hakkında bilgi verdi.