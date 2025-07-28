Dumlupınar\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçe yakınlarındaki Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisindeki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Işın, AA muhabirine, iki bölgede çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Işın, şöyle konuştu:

"Bölgede etkili olan rüzgara rağmen ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Sabaha kadar ekiplerimizin soğutma çalışması devam edecek."

Bu arada, bölgede yangın çıkardıkları iddia edilen motosikletli 4 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.