Duncan: Darbe Girişimi Gerçekti, Türk Demokrasisi Desteklenmeli

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan Sir Alan Duncan, AA Londra ofisine yaptığı ziyarette, darbe girişimi sonrası Türkiye'ye giderek seçilmiş hükümete ve Türk demokrasisine destek mesajı vermenin çok önemli olduğunu belirtti.

İngiltere'de 2016-2019'da Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Duncan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde AA Londra ofisini ziyaret etti.

Duncan, burada AA muhabirine verdiği röportajda darbe girişimini göreve başladığı ilk gün öğrendiğini, dönemin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ile görüşmesinin ardından inisiyatif alarak Ankara'ya gitme kararı aldığını ve verdiği dayanışma mesajını anlattı.

"İnisiyatif aldım ve Ankara'ya uçtum"

Eski İngiliz Bakan Duncan, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimini, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May liderliğindeki yeni hükümetin kurulmasından bir gün sonra, Dışişleri Bakanlığında devlet bakanı olarak göreve başladığı ilk gün öğrendiğini söyledi.

Ofisine girdiğinde özel kaleminin kendisine Türkiye'de darbe girişimi yaşandığını söylediğini aktaran Duncan, bunun üzerine televizyonu açtıklarını ve gelişmeleri haberlerden takip ettiklerini aktardı.

Duncan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberlerde uçakların etrafta uçtuğunu gördük ve ben, 'Bana büyükelçiyi telefona bağlayın.' dedim. Onlar da, 'Bakanım bu çok sıra dışı.' dediler. Ben de 'Hayır, hayır, hayır. Bana büyükelçiyi telefona bağlayın. Bana ne yapacağımı söyleyecek kimseye ihtiyacım yok. Bana büyükelçiyi bağlayın.' dedim. Sonra telefonu aldım ve Richard Moore (İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi) ile konuştum. O da neler olduğunu anlattı. Ben de 'Gelip ziyaret edeceğim.' dedim. O da 'Güzel.' dedi. 'Dışişleri Bakanlığının geri kalanından tavsiye almayacak mısınız?' dedi. Ben de 'Hayır, Bakan benim. Geliyorum.' dedim."

Darbe girişimini göreve başladığı ilk gün ofiste öğrendiğini vurgulayan Duncan, "İngiltere'deki hükümetin beni durdurmasının hiçbir yolu yoktu çünkü onlar hala biraz kaos içindeydi. Ben de sadece inisiyatif aldım ve Ankara'ya uçtum." ifadelerini kullandı.

"Bir hükümeti şiddetle, isyanla, başkaldırıyla deviremezsiniz"

Duncan, darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olduğunu belirterek, Avrupa'nın geri kalanının darbe girişimine tepki vermekte çok yavaş kaldığını ve bazı çevrelerin darbe girişimi için "Bu sahte bir darbe. Bu sadece tiyatro, gerçek değil." değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

Kendi görüşünün darbe girişiminin kesinlikle gerçek olduğu yönünde olduğunu vurgulayan Duncan, "Türkiye'ye gidip şunu söylemek çok önemliydi: Bir hükümeti bu şekilde, şiddetle, isyanla, başkaldırıyla deviremezsiniz. Eğer bir hükümet seçilmişse, seçilmiş hükümeti desteklemelisiniz. Bu yüzden benim görüşüm, Türk demokrasisini desteklemenin ve bunun İngiltere'nin görüşü olduğunu çok net şekilde ortaya koymanın çok önemli olduğu yönündeydi." dedi.

Eski İngiliz Bakan Duncan, ayrıca büyükelçilik personelinin iyi olup olmadığını kontrol etmek istediğini ve personelin iyi olduğunu belirterek, "Asıl büyük mesaj, Türk demokrasisini desteklemekti." ifadesini kullandı.

"Parlamento herhangi bir demokratik sistemin merkezidir"

Duncan, darbe girişiminin ardından Ankara'ya yaptığı ziyarette TBMM'deki hasarı kendi gözleriyle görmenin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Televizyonda bazı görüntülerin izlenebileceğini, ancak bir yere gidip enkazı, deforme olmuş metal parçalarını ve kırık camları görmenin çok daha farklı olduğunu belirten Duncan, bunun insanın içine işlediğini ifade etti.

Duncan, hasarı gördüğünde bunun sadece bir binadan ibaret olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bu parlamento ve parlamento herhangi bir demokratik sistemin merkezidir." diye konuştu.

O an Türkiye'de yaşananların İngiltere'deki karşılığının ne olabileceğini düşündüğünü aktaran Duncan, "Bu, ordunun bir kısmının isyan edip başkaldırması, tanklarını Londra Köprüsü'nün üzerinden sürmesi, parlamento oturum halindeyken onu bombalaması ve ardından Başbakan ile Kraliçe'yi öldürmeye çalışması gibi olurdu." dedi.

Duncan, bunu parlamentoda dile getirdiğini ve bu açıklamanın Türkiye'nin neyle karşı karşıya kaldığını anladıklarını gösteren net bir ifade olarak etkili olduğunu düşündüğünü söyledi.

Demokrasiye sahip çıkması nedeniyle Türk halkına övgü

Duncan, Türkiye'de halkın 15 Temmuz'daki tepkisi karşısında çok etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türk halkının soğukkanlılığından, ölçülü tavrından çok etkilendim. Büyük çaplı ayaklanmalar ya da buna benzer şeyler olmadı. Halk şunu söyledi: Bizim net bir görüşümüz var, bu (darbe girişimi) kabul edilemez, demokrasimizi destekliyoruz. Gülenciler ile hükümeti devirmeye çalışan herkes Türk halkı için kabul edilemez. Türk halkının bir araya gelme, net bir görüş ifade etme ve demokratik sistemlerinin ilkelerini destekleme biçiminin izlenmesi çok ilham vericiydi."

"Türkiye giderek daha önemli bölgesel güç haline geldi"

Alan Duncan, tarihin 15 Temmuz 2016'ya dönüp baktığında darbe girişiminin başarısız olduğunu ve bu tür darbe girişimlerinin başarısız olmayı hak ettiğini hatırlaması gerektiğini dile getirdi.

Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Duncan, bu süreçte Türkiye'nin giderek daha önemli bir bölgesel güç haline geldiğini belirtti.

Duncan, "Son 10 yılda Türkiye'nin içinde, Türkiye'ye ve Türkiye hakkında neler olduğuna bakın. Türkiye giderek daha önemli bölgesel güç haline geldi. Daha istikrarlı, ekonomisini istikrara kavuşturdu, daha müreffeh. Aslında darbe girişimi, neredeyse sonraki 10 yıllık başarının başlangıcı oldu. Umarım önümüzdeki onlarca yılda Türkiye için benzer bir başarı devam eder." dedi.