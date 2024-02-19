Çin'deki Hilal Pınarı'nda Karla Kaplı Harikalar Diyarı - Son Dakika
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Çin'deki Hilal Pınarı'nda Karla Kaplı Harikalar Diyarı

Çin\'deki Hilal Pınarı\'nda Karla Kaplı Harikalar Diyarı

Çin'in Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang kentindeki Hilal Pınarı doğal alanı, çölün ortasında karla kaplı bir harikalar diyarı olarak ziyaretçilerini bekliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirilen bu doğal güzellik, Çin'in kuzeybatısında yer alıyor.

19.02.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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1. Dunhuang kentindeki Hilal Pınarı'ndan çeşitli görüntüler

Çölün ortasında karla kaplı bir harikalar diyarında uyanmayı hayal edebiliyor musunuz? Bu deneyimi yaşamak için Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bulunan Hilal Pınarı doğal alanını ziyaret edebilirsiniz.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dunhuang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'deki Hilal Pınarı'nda Karla Kaplı Harikalar Diyarı - Son Dakika
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