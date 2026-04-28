Dünya Bankası: Emtia Fiyatları Bu Yıl Yüzde 16 Artacak

28.04.2026 19:59
Dünya Bankası'nın Nisan ayı Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'na göre, enerji ve gübre fiyatlarındaki artış ile bazı metallerin rekor seviyeleri emtia fiyatlarını yükseltecek.

Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Nisan edisyonunda, enerji ve gübre fiyatlarındaki artışın yanı sıra bazı önemli metallerin rekor seviyelere ulaşan fiyatlarının etkisiyle emtia fiyatlarının bu yıl yüzde 16 oranında artacağını tahmin etti.

Orta Doğu'daki çatışmanın küresel emtia piyasalarında büyük bir şok yarattığı ve enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 24 artmasının beklendiği belirtildi. Bu artışın 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı vurgulandı.

Raporda, enerji altyapısına yapılan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle küresel petrol arzında günlük yaklaşık 10 milyon varillik düşüş yaşandığı ve bunun tarihin en büyük petrol arz şokuna yol açtığı ifade edildi. Brent petrol fiyatlarının yıl başına göre yüzde 50'den fazla yüksek kaldığı, 2025'te ortalama 69 dolar olan varil fiyatının 2026'da 86 dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Gübre fiyatlarının üre fiyatlarındaki yüzde 60'lık artışın etkisiyle 2026'da yüzde 31 artması bekleniyor. Alüminyum, bakır ve kalay gibi metallerin fiyatlarının, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen güçlü talep nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Jeopolitik belirsizlik, değerli metallere olan talebi artırarak fiyat ve dalgalanma rekorları kırmasına neden oluyor. 2026'da bu metallerin fiyatlarının yüzde 42 artacağı tahmin ediliyor. Emtia fiyatlarındaki artışın dünya genelinde enflasyonu artıracağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı belirtiliyor.

Gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 5,1 olacağı, bunun geçen yılki yüzde 4,7 seviyesinin üzerinde ve savaş öncesi beklentilerden bir puan daha fazla olduğu ifade ediliyor. Bu ekonomilerin 2026'da yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor, bu oran Ocak ayındaki tahminlerden 0,4 puan daha düşük.

Çatışmadan doğrudan etkilenen ekonomilerin en fazla zararı göreceği ve küresel emtia ithalatçılarının yüzde 70'inin, ihracatçılarının ise yüzde 60'ının Ocak ayında öngörülenden daha zayıf büyüme kaydedebileceği belirtiliyor. Eğer çatışmalar artar veya arz kesintileri beklenenden uzun sürerse, Brent petrol fiyatları 2026'da ortalama 115 dolara çıkabilir ve bu durum gübre ve biyoyakıt gibi alternatif enerji kaynaklarının fiyatları üzerinde zincirleme bir etki yaratabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

