Dünya Bankası\'ndan Özbekistan\'a Eğitim Desteği

TAŞKENT, 2 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Bankası, Özbekistan'ın "Ekonomik Büyüme için Kamu Eğitimini Dönüştürme" programına yönelik 105 milyon ABD doları değerinde bir destek paketini onayladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre mali pakette, Uluslararası Kalkınma Birliği'nden 100 milyon dolarlık imtiyazlı kredi ve Uluslararası Eğitim Finansmanı Tesisi'nden 5 milyon dolarlık hibe yer alıyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Özbekistan'da 2026 yılında okul kayıtlarının 7,6 milyon öğrenciyi aşması bekleniyor. Hızlı nüfus artışının etkisiyle ülkede artan talebi karşılamak için yılda yaklaşık 300 yeni okul inşa edilmesi gerekiyor.

Dünya Bankası Orta Asya Ülke Direktörü Najy Benhassine, ilkokullarda temel becerilerin güçlendirilmesinin Özbekistan'ın beşeri sermayesinin tabanını oluşturmak ve uzun vadeli sosyo-ekonomik kalkınmasını ilerletmek için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Özbekistan, 2030 yılına kadar sürecek program kapsamında yaklaşık 50.000 öğretmen ve okul yöneticisine mesleki gelişim sağlamayı ve altı bölgede 27.000 ek ilkokul kontenjanı oluşturmayı planlıyor. Projeden 1. sınıftan 4. sınıfa kadar yaklaşık 2 milyon öğrencinin faydalanması bekleniyor.