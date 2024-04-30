Dünya Bankası Türkiye'yi iklim değişikliği konusunda öncü olarak gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Bankası Türkiye'yi iklim değişikliği konusunda öncü olarak gösterdi

Dünya Bankası Türkiye\'yi iklim değişikliği konusunda öncü olarak gösterdi

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarda öncülük yaptığını ve bu çalışmaların enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti. Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliği alanındaki liderliğini takdir ettiğini ve Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi'nin açılışında bu konuda yapılan çalışmalara destek verdiğini ifade etti. Ayrıca Lopez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişimlerinin iklim değişikliğinin çözümüne katkı sağlayacağını ve enerji güvenliğine de olumlu etkileri olacağını vurguladı.

30.04.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarda Türkiye'nin öncülüğüne işaret ederek bu alandaki girişimlerin enerji güvenliğine de katkı sağlayacağını söyledi.

Lopez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi'nin açılışında konuştu.

Piyasa ortaklığı için uygulama programını başlatma fırsatı bulduklarını belirten Lopez, aynı zamanda Türkiye'nin iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmalardaki liderliğini tebrik edeceklerini dile getirdi.

Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliğinin çözümüne yönelik attığı adımlara ve bu alandaki öncülüğüne dikkati çekerek "Sadece bu konuda ne yaptığınızın değil, ülke olarak gösterdiğiniz liderliğin de fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın (Mehmet Özhaseki) da gördüklerimiz ve tanık olduklarımız nedeniyle takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

12. Ulusal Kalkınma Planı'na ve iklim değişikliğinin buradaki rolüne ilişkin de Lopez, bu alanda kaydedilen ilerlemenin, Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerden anlaşılabileceğini söyledi.

Lopez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişimlerine işaret ederek bu girişim planlarının çok olumlu olduğunu, bu sayede iklim değişikliğinin çözümüne katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Ayrıca Lopez, bu planların enerji güvenliğine ve ülkede yüksek verimliliğe de katkı sağlayacağını kaydetti.

Lopez, Dünya Bankasının gelecek 3 yıl içerisinde bu alanda Türkiye'nin faaliyetleri için 18 milyar dolarlık bir paket duyurduğunu aktararak bunun 12 milyar dolarının, özel sektörün desteklenmesi için ayrıldığını dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadeleyi destekleme konusunda da programlarının bulunduğunu aktaran Lopez; su kullanımı, kuraklık ve sel gibi konularda da çalışmaları olduğunu söyledi.

Lopez, karbon emisyonu düşük enerji kaynaklarının yoğunluğunu artırmaya çalıştıklarını belirterek "Bu, ülkenizin enerji güvenliğini destekleyecek ve maliyetleri düşürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Dünya Bankası, Türkiye, Dünya, Çevre, Orman Yangınları, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankası Türkiye'yi iklim değişikliği konusunda öncü olarak gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:32 Yargıtay’da başkanlık seçimi ertelendi Yargıtay'da başkanlık seçimi ertelendi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:02:44. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Bankası Türkiye'yi iklim değişikliği konusunda öncü olarak gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement