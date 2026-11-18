Beş kıtada 40 bin kilometre koşarak dünya barışına dikkat çekmeyi hedefleyen Japon maceracı Katsuhiko Takashige (66), Türkiye yolculuğunun 44'üncü gününde Muğla'nın Milas ilçesine ulaştı. Pınarcık'tan Milas'a 39,3 kilometre koşan Takashige, İstanbul'dan bu yana katettiği toplam mesafenin 1012 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Japonya'da 25 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra 2010 yılında mesleğinden ayrılarak, 2011'de 'PEACE RUN- Dünya Çapında 40 Bin Kilometrelik Barış Koşusu' projesini başlatan Katsuhiko Takashige, Türkiye etabında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Dün sabah saatlerinde Milas'ın Pınarcık Mahallesi'nden yola çıkan Japon gezgin, Bafa Gölü kıyısından ilerleyerek yolculuğunun 44'üncü gününde Milas ilçe merkezine ulaştı.

Göl manzarasına hayran kaldığını ve bölgedeki doğal güzelliklerin kendisine ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin eserlerini hatırlattığını belirten Takashige, güzergah üzerindeki 236 metrelik Karacabey Tüneli'ni de bir vatandaşın yönlendirmesiyle geçerek Türkiye'deki ilk tünel deneyimini yaşadı. Milas girişindeki yüzde 8'lik zorlu yokuşu aşarak dün saat 16.30 sıralarında ilçe merkezine varan Takashige, gün sonunda İstanbul'dan itibaren 1012 kilometrelik mesafeyi tamamladığını duyurdu.

Bugüne kadar ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam, Tayvan ve çeşitli Avrupa ülkelerinde 21 bin kilometrenin üzerinde yol kateden Takashige, kendi imkanlarıyla sürdürdüğü yolculuğunu yarış amacıyla değil, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak dünya barışına katkı sunmak için gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Milas'taki dinlenmesinin ardından yoluna devam edecek olan Japon maceracı, Türkiye etabını Antalya'da tamamlamayı hedefliyor.