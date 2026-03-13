Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Böbrek Günü'ne Özel Sağlık Etkinliği - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Böbrek Günü'ne Özel Sağlık Etkinliği

13.03.2026 11:49  Güncelleme: 12:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Böbrek Günü'nde Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde sağlık çadırı kurarak, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yaptı. Aile hekimleri, böbrek hastalıklarının erken teşhisi ve sağlık kontrollerinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Böbrek Günü kapsamında Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kurduğu sağlık çadırında vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yaptı. Ankara Aile Hekimleri Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte aile hekimleri de vatandaşları böbrek hastalıklarının erken teşhisi, risk faktörleri ve düzenli sağlık kontrolünün önemi hakkında bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), her yıl mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü kapsamında Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde vatandaşlara yönelik sağlık etkinliği düzenledi. Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) iş birliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Sağlık çadırında yer alan hekimler de böbrek sağlığının korunması ve erken teşhisin önemi konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, ramazan ayı boyunca Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde yer alan sağlık çadırında vatandaşların boy-kilo endeksi, tansiyon ve kan şekeri ölçümünü yapmaya devam edeceklerini belirtti. Yavuz, "İnsan sağlığını tehdit eden bazı hastalıklar vardır ki çoğu zaman bunlar sinsice seyreder. Bağışıklık sistemi zayıfladığında da aniden ortaya çıkar. Böbrek hastalıkları da bunlardan birisidir. Böbreklerimiz insan vücudu için o kadar önemlidir ki kanımızın içindeki mikroorganizmaları süzer ve vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlar. Böbrek hastalıklarından korunmak için de özellikle diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

"60 yaş üstündeki insanların mutlaka böbrek sağlıklarını kontrol ettirmeleri gerekiyor"

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen ise Türkiye'de yaklaşık 10 milyona yakın kronik böbrek hastası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hafta bizim haftamız. Bu etkinlik açısından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de tebrik ediyoruz. Farkındalık oluşturmak için yaptıkları bu aktivite çok önemli, çok değerli halkımız açısından. Çünkü uğraştığımız böbrek hastalıkları konusu oldukça önemli ve çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Türkiye'de yaklaşık 10 milyona yakın kronik böbrek hastası var. Bunların bir kısmı ileri aşamada diyaliz gibi, böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duyan hastalar ve erken aşamalarda bu hastaları saptayabilirsek engelleyebiliyoruz ilerlemesini. Bazen geri çevirebiliyoruz. Halkın bilinçli olarak, bu hastalığın farkında olarak özellikle diyabeti olan, hipertansiyonu olan bireylerin ve 60 yaş üstündeki insanların mutlaka böbrek sağlıklarını kontrol ettirmeleri gerekiyor."

"Halkı bilinçlendirmek için buradayız"

Ankara Aile Hekimleri Derneği Bilim, Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Öney de Dünya Böbrek Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir program içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz, çok değerli. Ramazan boyunca bu organizasyonun planlanması Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmış. Bizler bugün Dünya Böbrek Günü kapsamında hem farkındalığı artıralım, hekim olarak burada bize başvuran halka gerekli bilgileri verelim diye bulunuyoruz" dedi.

Vatandaşlara yapılan ölçümler hakkında da bilgi veren Öney, "Burada neler yapılıyor? Tansiyon ölçümleri yapılıyor. Kan şekeri ölçümü de yapıldıktan sonra biz buradaki hekimler olarak hastanın kronik hastalıkları sorgulandıktan sonra herhangi bir risk faktörü varsa eğer gerekli sağlık kuruluşlarına başvurulması noktasında önerilerde bulunuyoruz. Bizler sahada da aktif çalışan aile hekimleriyiz aslında her birimiz. Birçok hastalığın önlenmesi noktasında, böbrek sağlığının korunması noktasında yapılacak çok basit temel işler var. Bu noktada bizler halkı bilinçlendirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

