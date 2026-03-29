Dünya Down Sendromu Günü Etkinliği

Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde, vosvoslarla konvoya katılan down sendromlu bireyler, sonrasında düzenlenen partide eğlenerek vakit geçirdi.

Dünya Down Sendromu Günü kapsamında çok sayıda vosvos sahibi ile down sendromlu bireyler ve aileleri Yenikapı Fuar Alanı'nda sabah saatlerinde bir araya geldi. Down sendromlu bireyler, rengarenk vosvoslardan oluşan konvoyla Şişli'de bir otelde düzenlenen Dünya Down Sendromu Günü Partisi'ne geldi.

Buradaki programa katılan yaklaşık 1500 down sendromlu birey ve ailesi, Dünya Down Sendromu Günü'nü kutladı.

Yüz boyama, resim, makrome, bileklik ve hayvan balonu yapımı gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği etkinlikte, down sendromlu çocuklar ve gençler müzik eşliğinde eğlenerek vakit geçirdi.

"Kendileriyle barışık olmasını sağlamak için buradayız"

Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nü her sene büyük bir partiyle kutladıklarını belirterek, bugünkü etkinliğin de bu kapsamda gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekmen, "Aileler, çocuklar, gönüllüler, bize destek verenlerle beraber down sendromlu bireylerin varlığını kutlamak, onlara 'İyi ki doğdunuz, iyi ki bizimlesiniz' demek ve onların kendileriyle barışık olmasını sağlamak amacıyla buradayız. Down sendromlu kişiler kendilerini tam görüyorlar, eksik görmüyorlar ve tamlar zaten. Bugünün amacı bunu herkese anlatmak, bu farkındalığı da aileler vasıtasıyla dağıtmak." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu bir çocuğu olduğunu aktaran Ekmen, "Senede bir olsa bile down sendromlu çocuğu olan ailelerle bir araya gelmek hepimiz için çok iyileştirici oluyor, çok mutluluk veriyor. Ne kadar büyük bir ailenin parçası olduğumuzu görüyoruz ve bu mücadelemizde bize güç veriyor." dedi.

Panayır alanında şişme parkların olduğunu dile getiren Ekmen, "Bol bol kayacağız, kutlayacağız, eğleneceğiz. Tamamen eğlenmek üzerine ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Down sendromlu birey Kayra Ekmen de etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinlik, vosvos konvoyundan atölyelere, panayır alanı ve kutlama programına kadar gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.