Dünya Ebeler Günü Kutlandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada alınan ilk nefes, duyulan ilk ses. Nice mucizenin şahidi bir çift şefkatli el. O anların tanığı ve kahramanı kıymetli ebeler... Bir canın dünyaya gelişine eşlik ettiğiniz her saniye için minnettarız."
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