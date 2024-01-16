Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı Davos\'ta Başladı

DAVOS, 16 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu logosunun önünden geçen insanlar, 15 Ocak 2024.

Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı Pazartesi günü İsviçre'nin Davos kentinde başladı. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen yıllık toplantı, giderek artan küresel bölünme ve belirsizlikle mücadele etmek üzere dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiriyor. Bir hafta sürecek diyalogda, işbirliğinin artırılması ve ortaklıkların geliştirilmesi amaçlanıyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)