ABD\'deki üniversitelerde Filistin\'e destek gösterileri devam ediyor

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ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde nisan ayı ortasında başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, baskı ve polis müdahalelerine rağmen devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösterilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor.

Nisandan bu yana birçok ülkedeki üniversite gösterilerine polis müdahale etti. Bu müdahalelerde 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis müdahalelerine gerekçe olarak Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilerin "güvenlik tehdidi" oluşturması gösterildi.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre bazı üniversitelerdeki durum şöyle:

Harvard Üniversitesi

Harvard Üniversitesi Yönetim Kurulu, Filistin'e destek gösterisine katıldıkları gerekçesiyle disiplin cezası alan 13 son sınıf öğrencisine diploma vermemeyi kararlaştırdı.

Yönetim Kurulu, Fen Edebiyat Fakültesinin 13 öğrenciye diploma verilmesi yönündeki talebini de reddederek, öğrenciler hakkındaki durum netleşene kadar diplomalarının verilmeyeceğini açıkladı.

California Üniversitesi

California Üniversitesinin Irvine kampüsünde Filistin'e destek gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 14 gün uzaklaştırma cezası verilen öğrenciler için destek gösterisi düzenlendi.

Derslikleri terk eden öğrenciler, uzaklaştırma cezalarının iptalini istedi.

Pennsylvania Üniversitesi

Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi'nde Filistin destekçileri, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarının kesilmesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesi talebiyle gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Üniversitenin kampüsündeki binaya girerek eylem yapan kefiyeli göstericilere müdahale eden polis, 19 kişiyi gözaltına aldı.

Drexel Üniversitesi

ABD'deki Drexel Üniversitesi'nde de Filistin destekçisi öğrenci kuruluşu, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Gazze ile dayanışma için kamp kurdu.

Rektör John Fry, kampa ilişkin açıklamasında, güvenlik güçlerinin gösterilerin "barışçıl ve düzeni bozmadan" devam etmesi için denetim yaptığını belirtti.

Michigan Üniversitesi

ABD'nin Michigan eyaletinde polis, Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek amacıyla kurduğu kampı kaldırdı. Kampüse girerek Filistin'e destek gösterilerine müdahale eden polis, kamp alanını dağıttı.

Michigan Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarına son vermesi talebiyle kurdukları dayanışma kampıyla Filistin'e desteklerini sürdürüyordu.

Rektör Santa Ono, kampın "güvenlik tehdidi" oluşturduğunu savundu.

Kampüsteki çadırların kaldırılmasının ardından alanın çevresindeki binalar kapatıldı ve ders çalışmak için gelen bazı öğrenciler ise geri gönderildi.

Melbourne Üniversitesi

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi, silah üreten savunma şirketleriyle bağlantılarını açıklama kararı aldı.

Filistin destekçisi öğrenciler, üniversite yönetiminin kararını "önemli bir zafer" olarak kabul ederek kampüsteki Filistin destekçisi gösterileri sonlandıracaklarını açıkladı.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin gösterilere son vermesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Toronto Üniversitesi

Toronto Üniversitesi'nde kurulan Filistin'e destek kampı, üç haftadır devam ediyor. Öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail ordusunu destekleyen şirketlerle ilişiğini kesmesine yönelik taleplerini sürdürüyor.

Kampta fakülte üyeleri, profesörler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 200 kişi bulunuyor.

Humboldt Üniversitesi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenciler eylem yaptı.

Filistin lehine sloganlar atan öğrencilere polis müdahale etti, birçok gösterici gözaltına alındı.

Üniversite Başkanı Julia von Blumenthal'ın fakültede eylemcilerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından öğrencilerin gün içinde 18.00'e kadar gösteri yapmalarına müsamaha gösterileceğini bildirildi.

Cenevre Üniversitesi

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi'nde yeniden başlayan Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale ederek eylemin yapıldığı alandaki tüm Filistin bayraklarını ve pankartları indirdi.

Üniversite kampüsünde 7 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta polisin müdahalesiyle sona eren Filistin'e destek gösterisi yeniden başladı.

Öğrenciler, 15 Mayıs'tan bu yana rektörlükle yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanmaması üzerine eyleme devam etme kararı aldı.

Polisler, eylemin yapıldığı alandaki tüm Filistin bayraklarını ve pankartları topladı.

Yükseköğrenim Okulu

Fransa'nın başkenti Paris'in prestijli okullarından Yükseköğrenim Okulunda (ENS) öğrenciler ve araştırmacılar, Filistin'e destek amacıyla çadırlar kurarak eylem başlattı.

Yaklaşık 40 öğrencinin desteklediği eylemde "Sömürgeleştirmeyi durdurun, katliamı durdurun, Gazze ile dayanışma" ve "Öğrenciler, 'Soykırımla bağlarınızı kesin' diyor. İsrailli üniversite ve firmalarla ortaklığa hayır" yazılı dövizler kullanıldı.

Atina Üniversitesi

Yunanistan'da savcılık, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Filistin'e destek eylemine katılan 9 Avrupa Birliği (AB) vatandaşının "kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları" gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.

Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 13 Mayıs gecesi başlatılan Filistin'e destek amaçlı yerleşme eyleminin ardından gözaltına alınan 9 kişinin, kamu güvenliği için tehlike teşkil ettikleri gerekçesiyle tutuklanmaları ve sınır dışı edilmeleri istendi.

Bu 9 kişinin Amigdaleza Göçmen Merkezi'nde tutulduğu kaydedildi.

Milano Devlet Üniversitesi

İtalya'da Filistin'e destek ve dayanışma göstermek için çadır kurulan yükseköğretim kurumlarından Milano Devlet Üniversitesi'nde (Statale) dün bir grup, öğrencilerin çadırlarına saldırdı.

Kendilerini "Komünist Mücadele" aktivistleri olarak niteleyen 10 kişinin Filistin için kurdukları çadırlarda uyuyan öğrencilere saldırdıkları ve sonrasında iki grup arasında kavga çıktığı kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Elio Franzini, okulun kurumsal etkinliklerini baltalayan şiddet ile okul içine yerleşme eylemlerini kınadı.