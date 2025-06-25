Dünya Güzel Koku Günü Paris'te Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Güzel Koku Günü Paris'te Kutlandı

Dünya Güzel Koku Günü Paris\'te Kutlandı
25.06.2025 19:04
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UNESCO tescil sürecinde olan 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü, Paris'te etkinlikle kutlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescil süreci devam eden "25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü" kutlandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy'un ev sahipliğinde, 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü'nün 11. yıl dönümü vesilesiyle 8. Paris Belediyesi'nin tarihi salonunda bir etkinlik düzenlendi.

Anadolu'nun kadim koku kültürüne ait objelerin sergilendiği etkinliğe, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Dudu Keleş, Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Fransız gazeteciler ve davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde UNESCO'ya sunulan ve tescil süreci devam eden Dünya Güzel Koku Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'ye kadim medeniyetlerden miras kalan zengin koku kültürleri tanıtıldı.

Ergül, etkinlikte Hitit, Sümer, Urartu, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin Anadolu topraklarında bıraktığı ve izlerinin bugün hala görüldüğü koku kültürlerine dair sergi ve sunum gerçekleştirdi.

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy, burada yaptığı konuşmada, "Parfümün dünyadaki başkenti Paris'te bu yıl kutlanan 11. Dünya Güzel Koku Günü'nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Özsoy, etkinliği Koku Kültürü ve Turizmi Derneği ile işbirliği içinde düzenlediklerini ifade ederek, Türkiye'nin 8 bin yılı aşkın zengin bir koku mirasına sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, etkinlikte kokuların Türkiye tarihindeki yeri hakkında bilgi edinmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aybet, Dünya Güzel Koku Günü'nün Türkiye tarafından UNESCO'ya önerilen bir girişim olduğunu ve tescil aşamasının sürdüğünü bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ise, etkinlik vesilesiyle Anadolu'dan gelen çiçekleri ve Anadolu'nun zengin parfüm tarihini görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Hepinizin güzel bir vakit geçirmesini dilerim." diye konuştu.

"Her solmuş yaprağı bir aşk hikayesini anımsatır"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, parfümün sadece bir duygusal deneyim olmadığını belirterek, dünyada yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen Karagül'ün, eşsiz olduğunu vurguladı.

Gülpınar, Karagül'ün sadece bir bitki olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Siyaha yakın rengiyle binlerce yıllık bir sır saklıyor gibi. Mezopotamya'nın kadim toprağında sessizce yetişir; adeta bir 'hafıza çiçeği' misali. Batık bir hayatın gömülü tarihinin sessiz tanığıdır. Her solmuş yaprağı bir aşk hikayesini anımsatır. Her koku zerresi bünyesinde bir şiir kaynağını barındırır."

Unutulmaz kokusuyla Karagül'ün dünyanın önde gelen parfümcüleri için bir ilham kaynağı olduğunu aktaran Gülpınar, Karagül'ü dünya markası haline getirmek istediklerini söyledi.

" Kleopatra, Sezar'a gönderdiği papirüsleri kakule esansına yatırırmış"

Parfüm Tasarımcısı Ergül, koku kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtti.

Etkinlikte dünyanın bilinen ilk parfüm formülü olan Taputti'nin kokusunun sergilendiğini ifade eden Ergül, "Burada gördüğünüz koku objeleri Asur, Sümer, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Mezopotamya uygarlıklarına aittir." dedi.

Kokunun tarih boyunca iletişim aracı, tedavilerde, hastalıklarda, devlet merasimlerinde ve güç gösterisi gibi farklı amaçlarla kullanıldığını anlatan Ergül, "Örneğin (Mısır Kraliçesi) Kleopatra, (Roma İmparatoru) Sezar'a gönderdiği papirüsleri kakule esansına yatırırmış, güven duygusu vermek için." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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