Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başladı

Güncel

ABU Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katıldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde başladı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, zirvenin 14 Şubat'a kadar devam etmesi, devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve bölgesel örgütler, uluslararası kurumlar ile seçkin fikir adamları ve dünya çapında uzmanların "rekor katılımına" sahne olması bekleniyor.

"Geleceğin Hükümetlerini Öngörmek" sloganıyla düzenlenen zirvede, hükümet çalışmalarının ve kritik sektörlerin gelecekteki en önemli eğilimler ele alınacak. Bunlar arasında "Yapay Zeka Çağında Hükümetler" başlıklı oturum da yer alıyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne, 140 hükümetten delegasyonlar, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 30 ülkeden devlet başkanı ve lider, 400 bakan katılıyor.

İlk günün öne çıkan katılımcıları arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "SpaceX", "Tesla" ve "X" şirketlerinin CEO'su Elon Musk da yer aldı.