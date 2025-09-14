(ANKARA) - Çankaya Belediyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) iş birliğiyle Dünya İlk Yardım Günü'nde farkındalık eğitimi düzenlendi. Çiğdem Mahallesi Can Yücel Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlara kalp masajı ve acil şok cihazı kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Çankaya Belediyesi, TATD iş birliğiyle Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla "Halk Sağlığı Farkındalık ve Eğitim Etkinliği" düzenledi. "Bir Dokunuş, Bir Hayat, İlk Yardımda Fark Yarat" temasıyla Can Yücel Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçedeki sağlık kuruluşlarının da destek verdiği programda TATD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler ile doktorlar ve sağlık görevlileri, vatandaşlara acil durumlarda uygulanacak ilk yardım yöntemlerini anlattı.

Katılımcılar, kalbi ya da solunumu durmuş kişilere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrenirken, kalp masajı ve acil şok cihazının kullanımı da gösterildi.

Erken müdahalenin hayat kurtarıcı rolünün vurgulandığı etkinlikte, toplumda ilk yardım bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.