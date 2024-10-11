Dünya Kız Çocukları Günü'nde Farkındalık Söyleşisi

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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Her Kız Çocuğu Güvende Büyümeyi Hak Eder" adlı farkındalık söyleşisi gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında Öğretim Görevlisi Öznur Güldağ ve Psikolog Pelin Yıldız'ın katılımıyla çocuğa yönelik ihmal ve istismar ile aile içi sağlıklı iletişim üzerine söyleşi düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, her kız çocuğunun hakkı olan güvenli bir büyüme sürecinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, çocukların hakları ve güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmenin yanı sıra kendi ailelerinde uygulayabilecekleri pratik öneriler aldı.