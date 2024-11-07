Dünya Klasikler Konferansı Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Dünya Klasikler Konferansı'nın açılış töreni, 7 Kasım 2024.
"Klasik Medeniyetler ve Modern Dünya" temasıyla düzenlenen Dünya Klasikler Konferansı, Çin ve Yunanistan'ın ortak organizasyonuyla 6-8 Kasım tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)
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