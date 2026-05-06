Dünya Liderlerinden Saldırıya Tepki
Dünya Liderlerinden Saldırıya Tepki

06.05.2026 03:24
Beyaz Saray yemekteki silahlı saldırı sonrası dünya liderleri şiddeti kınadı, güvende olmaktan memnun.

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırının ardından dünya liderleri üzüntülerini dile getirdi.

Dünya liderleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dahil tüm konukların güvende olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Siyasi şiddetin hiçbir demokraside yeri yoktur." ifadesine yer veren Carney, olaydan etkilenen herkese destek mesajı verdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump ve Melania Trump'ın yanı sıra yemeğe katılan herkesin güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşanan olayı şiddetle kınayarak, "Barış savunucuları için şiddet asla bir seçenek değildir." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Trump, eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in saldırıda zarar görmemesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Modi, şiddetin demokraside yeri olmadığının ve kesin bir dille kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, söz konusu saldırıyı "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Saldırıdan dolayı "derin şok" yaşadığına işaret eden Şerif, Trump ve diğer katılımcıların güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, söz konusu olayın basının rolünü ve ifade özgürlüğünü teyit etmeyi amaçlayan bir etkinlikte yaşanmasının üzücü olduğunu ve saldırıdan dolayı "derin şok" içinde olduğunu kaydetti.

"Siyasi şiddet, demokrasinin temelini zayıflatan ağır bir tehdittir ve hiçbir koşulda haklı gösterilemez." ifadesine yer veren Lee, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne zarar veren her türlü şiddet ve aşırılığa karşı olduklarını vurguladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de Trump'ın güvende olmasından memnuniyet duyduğunu aktararak, "Şiddet, dünyanın hiçbir yerinde asla hoş görülemez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

