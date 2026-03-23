Dünya Meteoroloji Günü Etkinliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında "Bugünü Gözlemliyoruz, Yarını Koruyoruz" temalı etkinlik düzenlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda konuşan Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu yılın temasını "Bugünü Gözlemliyoruz, Yarını Koruyoruz" olarak belirlediğini aktardı.

Coşkun, meteorolojide yapılan her doğru gözlemin yarını korumaya yönelik atılmış bir adım olduğunu belirterek, "Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından ortaya konulan bu yaklaşım, meteorolojik gözlemlerin ve erken uyarı sistemlerinin ulusal düzeyde güçlü kurumsal kapasite ve altyapı gerektirdiğini göstermektedir. Ülkemiz sahip olduğu meteorolojik gözlem ağı, teknik altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile bu alanda güçlü bir kapasiteye sahiptir." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak sadece anlık hava olaylarını takip eden veya istatistik tutan bir kurum olmanın çok ötesine geçtiklerini dile getiren Coşkun, çevreden şehirciliğe, ülke savunmasından ulaştırmaya kadar tüm sektörlere 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini söyledi.

İklim değişikliğinin, kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini artıran önemli bir küresel sorun olduğuna dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu değişimin yansımaları ülkemizde de giderek daha belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandı. İklim, bir coğrafya parçasının meteorolojik kimliğidir. Bu kimlikte meydana gelen değişimler, doğal olarak hayatın birçok alanını doğrudan etkilemektedir. Artan sıcaklıklar, daha sık ve daha şiddetli sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, kuraklıklar, şiddetli fırtınalar, meteorolojik gözlemlerin ve erken uyarı sistemlerinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Atmosfer olaylarının sınır tanımayan yapısı, meteoroloji alanında uluslararası işbirliği ve veri paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Doğru ve güvenilir hava tahminleri, dünyanın farklı bölgelerinden elde edilen gözlemler sayesinde mümkün olmaktadır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak istihdam noktasında da çok hassas davrandıklarını belirten Coşkun, meteoroloji mühendisliğinin artık geleceğin mesleği değil, günün en kritik mesleği haline geldiğini ifade etti.