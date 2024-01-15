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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'ye girmek için heyet oluşturdu - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'ye girmek için heyet oluşturdu

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden girmek için bir heyetin oluşturulduğunu açıkladı. Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, heyetin Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze\'ye girmek için heyet oluşturdu
15.01.2024 - 00:59,
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden girmek için bir heyetin oluşturulduğunu açıkladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi başkanlığında Dünya Müslüman Alimler Birliği bünyesinde Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmek için bir heyetin oluşturulduğunu belirtti.

Karadaği, Birliğin, Mısır'dan ve Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib'den kendilerini Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye götürmelerini istediğini aktardı.

Gazze'ye gitme talebini Mısır'a bir ay önce ilettiğini aktaran Karadaği, "Bazı kardeşler alimlerin gitmesi gerektiğini söyleyince, ilk kayıt yaptıranın ben olduğumu söyledim, yalnızca Refah'a değil, Gazze'ye." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 350 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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