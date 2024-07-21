Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı kınadı

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Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı ve sivilleri hedef almasını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada "İsrail'in gerçekleştirdiği vahşi saldırının uzun yıllardır iç savaşla boğuşan Yemenlilerinin acılarını daha da artırdığı" belirtildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'in İsrail'in saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığı aktarılan açıklamada saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'e saldırılarını durdurması ve bir esir değişimi anlaşması yapması için baskı kurma çağrısı yapıldı.

İsrail cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin yaralandığını açıklamıştı.