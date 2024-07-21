Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı ve sivilleri hedef almasını kınadı. Birlik, saldırının Yemenlilerin acılarını artırdığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca uluslararası topluma, İsrail'e saldırılarını durdurması ve bir esir değişimi anlaşması yapması için baskı kurma çağrısı yapıldı.

21.07.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı ve sivilleri hedef almasını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada "İsrail'in gerçekleştirdiği vahşi saldırının uzun yıllardır iç savaşla boğuşan Yemenlilerinin acılarını daha da artırdığı" belirtildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'in İsrail'in saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığı aktarılan açıklamada saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'e saldırılarını durdurması ve bir esir değişimi anlaşması yapması için baskı kurma çağrısı yapıldı.

İsrail cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altında işçiler var Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır 5 yaralı Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 13:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement