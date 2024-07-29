Dünya Müslüman Alimler Birliği, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT Temalı Gösteriyi Kınadı - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT Temalı Gösteriyi Kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında Hazreti İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasını kınadı. Birlik, görüntülerin dinlere ve kutsallara saygısızlık olduğunu belirterek olayı şiddetle kınadı ve ahlaki çöküşü ve manevi ilkelerin ihlalini temsil ettiğini ifade etti.

29.07.2024 00:19
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'daki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarındaki görüntülerin büyük hoşnutsuzluk uyandırdığı belirtilerek, dinlere ve kutsallara saygı çağrısı yapıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin olayı şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, yaşananların, "Hazreti İsa ve havarilerine, dinlere ve peygamberlere açık ve ağır bir hakaret olduğu" ifade edildi.

Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, "benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü ve manevi ve insani ilkelerin açık şekilde ihlalini temsil ettiği" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, Allah'a ve onun peygamberlerine inanan tüm müminlerin duygularına bir saldırı ve en derin inançlarına bir hakarettir ve aynı zamanda sporun birlik ve anlayış ruhunun açık bir şekilde ihlalidir. Bugün Batı'nın, manevi ve ahlaki değerleri terk ederek, ailenin dağılmasını, insani ilişkilerin önemsenmemesini ve ahlaki çöküşü teşvik etmeye başlamasıyla, hayatın her alanında giderek artan bir gerileme yaşadığına tanık oluyoruz. Açılışta yaşananlar, toplumların bozulmasına, fesatlığın, suçlar ile insanlar arasında nefret ve saygısızlığın yayılmasına yol açtığı için tüm semavi dinler ve aklıselim fıtratlarca reddedilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT Temalı Gösteriyi Kınadı - Son Dakika

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