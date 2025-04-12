Dünya Parkinson Günü Etkinliği: Egzersizin Önemi Vurgulandı

(ANKARA) - Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğinin, "Dünya Parkinson Günü" kapsamında düzenlediği etkinlikte soruları yanıtlayan uzman hekimler, egzersizin hastalığın tedavisindeki önemine dikkati çekti.

Derneğin, Parkinson hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) işbirliğiyle düzenlediği etkinlik, ABB Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda yapıldı.

Etkinlikte, nöroloji uzmanı hekimler eşliğinde düzenlenen masa sohbetleriyle, Parkinson hastalığına dair merak edilen sorular yanıtlandı.

Yutma güçlüğü, bilişsel işlevlerde değişiklikler ve hareket sistemini etkileyen sorunlara yönelik rehabilitasyon yaklaşımları fizyoterapi uzmanları tarafından katılımcılara sunulurken, egzersizin Parkinson tedavisindeki önemi vurgulandı ve katılımcılara uygulamalı egzersiz eğitimi verildi.

Etkinlikte, erken tanı ve multidisipliner yaklaşımla Parkinson hastalarında yaşam kalitesini korumanın mümkün olduğu, düzenli nörolojik kontroller, sağlıklı yaşam tarzı ve destekleyici tedavilerle hastalığın seyrinde fark yaratıldığı belirtildi.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Parkinson Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, etkinliğe destek veren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğüne, etkinliğe katılan sağlıkçılara, hasta ve hasta yakınlarına teşekkür etti.

Halkın ve hastaların Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları konusunda doğru bilgiye derneklerinin internet sayfasından ulaşabileceklerini belirten Tokçaer, "Bugün yaptığımız etkinlikte, yerel yönetim ve hastalık derneği dayanışması ile Parkinson'la yaşayan bireylerin yalnız olmadıklarını bir kez daha göstermiş olmanın kıvancını yaşıyoruz." dedi.