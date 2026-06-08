Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Finali'nde Teknoloji ve Yaratıcılık Buluştu

(İZMİR) - Fuar İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Finali'nde 22 şehirden 254 takım, geliştirdikleri projeleri sergiledi. Dereceye giren öğrenciler, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ'ın destekleriyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Finali'nde kazananlar belirlendi. 22 şehirden gelen 254 takımın katıldığı organizasyonda öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergileyerek uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmak için mücadele etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılından bu yana Fuar İzmir'de ev sahipliği yaptığı organizasyonda, takımlar 8 farklı klasmanda çalışmalarını sergilerken gün sonunda düzenlenen ödül törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Mecik, Genel Sekreter Aslı Yurtseven, jüri üyeleri, takım koçları, gönüllüler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı temsilen törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç, Dünya Robot Olimpiyatı'nın çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve üretim kültürüyle buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Bilimle erken yaşta tanışan çocukların araştırmayı, sorgulamayı ve çözüm üretmeyi öğrendiğini belirten Saraç, yarışmanın teknik becerilerin yanı sıra özgüven, ekip çalışması ve yaratıcı düşünme yetkinliklerini de geliştirdiğini ifade etti ve "Türkiye'nin geleceğini bilim, teknoloji ve inovasyon üzerine kurmak zorundayız. Çocuklarımızın araştırdığı, ürettiği ve hayal kurduğu her ortam, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" diyerek uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek takımlara başarılar diledi.

"GELECEK VİZYONU ORTAYA ÇIKIYOR"

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Finali'ni İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliğiyle Fuar İzmir'de düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Bu yıl "Robot Meet Culture" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda öğrencilerin, robotların sanat ve kültürün korunması ve geliştirilmesine katkısını ele alan projeler hazırladığını ifade eden Bezek, "Takımlar, teknolojiyi yaratıcılık, iş birliği ve kültürel farkındalıkla buluşturarak geleceğe umut veren çalışmalar ortaya koydu. Öğrencilerimizin merakı, öğretmenlerimizin rehberliği ve ailelerimizin desteğiyle yalnızca başarılı projeler değil, ortak değerler etrafında şekillenen bir gelecek vizyonu da ortaya çıkıyor" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar Klasmanı Birincilik Ödülü'nü kazanan Manisa'dan Yunusemre Kendin Yap Atölyesi takımına ödülünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek verdi.

ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Finali'nde dereceye giren takımlar, yıl içerisinde farklı ülkelerde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor klasmanlarında birinci olan takımlar, Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatı 2026 Uluslararası Finali'ne katılmaya hak kazandı. RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor klasmanlarında ikinci olan takımlar ise Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatı 2026 Avrupa Açık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. RoboMission Gençler klasmanında üçüncü olan takım, Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Robot Olimpiyatı 2026 Asya-Pasifik Açık Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederken Geleceğin Mühendisleri klasmanında üçüncü olan takım ise Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatı 2026 Amerika Kıtası Açık Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak.

DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI

Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO), dünyada farklı ülkelerde uygulanan ve katılımcı her ülkenin klasman birincilerinin dahil olduğu uluslararası bir finalle sonuçlanan yerel ve ulusal turnuvalar serisi şeklinde düzenleniyor. Bu turnuvalarla çocukların ve gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini arttırmak amaçlanıyor. Turnuvalar, 95'ten fazla ülkenin katılımıyla devam ediyor. Programa katılan 8-19 yaş grubu çocuklar ve gençler takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor.